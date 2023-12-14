«Мигранты и беженцы с Украины»: Путин назвал причины всплеска кори в России

Президент России Владимир Путин объяснил всплеск кори в стране. По словам главы государства, такая ситуация сложилась из-за мигрантов и людей, которые переехали с территории Украины.

Владимир Путин пояснил, что в странах, откуда в Россию прибывают трудовые мигранты, очень низкий уровень иммунизации. На Украине, указал президент, аналогичная ситуация.

Глава государства также связал недостаток вакцин от кори с нехваткой куриных яиц — это сырье лежит в основе производства препаратов для иммунизации от кори, краснухи и паротита.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии извинился перед россиянами за рост цен на яйца и пообещал, что в скором времени ситуация улучшится.