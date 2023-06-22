Михаил Мишутин прибыл в Казань с рабочим визитом и посетил авиазавод

Делегации рассказали, как проходит сборка самолета ТУ-160. Гости смогли увидеть процесс сварки узла поворота. Глава Правительства проверил как на предприятии протекает переоснащение новым оборудованием. Мишустину доложили текущую обстановку и рассказали, что казанский завод один из первых начал приобретать отечественные станки, необходимые для производства авиатехники. На сегодняшний день в цеху имеется 39 единиц российского оборудования.

Кроме того Михаил Владимирович побывал в строящемся цеху агрегатно - сборочного производства ТУ-214, мощность которого составит 20 аппаратов в год. Глава Татарстана подчеркнул, что лично следить за работами по возведению цеха. Также известно, что это самое масштабное строительство в авиаотрасли России.