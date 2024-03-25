Military TV: полет российской ФАБ-1500 корректируется с расстояния, ранее считавшегося невозможным

Траектория полета авиабомбы ФАБ-1500 с российской авиации корректируется с расстояния, ранее считавшегося невозможным для данного вида вооружения. Об этом сообщили авторы из Military TV в своем материале, опубликованном на видеохостинге YouTube.

В данном видеоматериале журналисты отметили, что аэродинамические улучшения российской бомбы были не только косметическими. По их словам, обновления в бомбе позволили прицеливаться ей с расстояний, ранее считавшихся в мире недостижимыми. Это не обычное оружие, а стратегический инструмент для хирургически точных ударов, подчеркнули авторы.

Отмечается также, что разработка привнесла значительные изменения в облик современных боевых действий в зоне российской СВО своими тактико-техническим характеристиками.

ВКС РФ применяет в СВО авиабомбы, оснащенные УМПК. Таким образом, российские самолеты могут наносить удары по укрепрайонам, не рискуя оказаться под огнем вражеских ЗРК.