Миллер пригласил Путина на открытие ФОКов по программе «Газпром детям»

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» пригласил президента России Владимира Путина на открытие физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), которое произойдет в 2023 году.

Глава государства в пятницу, 9 июня, посетил Академию единоборств на федеральной территории «Сириус». Перед этим Путин провел неформальную встречу с президентом Белорусии Александром Лукашенко.

Во время визита в «Сириус» Путин встретился с Миллером. Зампред совета директоров «Газпрома» рассказал российскому президенту о новых ФОКах.

«Газпром», вы знаете, социально ответственная компания. Мы хотим, чтобы молодое подрастающее поколение росло крепким, здоровым, спортивным, выносливым. В рамках программы мы введем еще шесть ФОКов до конца года. И я в любом случае вас приглашаю на торжественные мероприятия по случаю открытия этих объектов», – сказал Путин.

В январе 2022 года Путин присвоил Миллеру звание Героя Труда. Награду глава «Газпрома» получил за «особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Миллер руководит «Газпромом» с 2001 года. Является кандидатом экономических наук.

Программа «Газпром – детям» – всероссийский проект. На его реализацию «Газпром» выделил с 2007 года больше 9,3 млрд рублей. Программа охватывает 73 региона РФ.