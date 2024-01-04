Миллер: США не меняют стратегию по победе над Россией

Американский Государственный департамент отрицает, что Соединенные Штаты собираются поменять свою стратегию для Украины для «тотальной победы над Россией». Тактика остается прежней и заключается в укреплении украинских позиций для потенциальных переговоров. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер во время брифинга, прошедшего накануне.