Миллер: США не меняют стратегию по победе над Россией
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Американский Государственный департамент отрицает, что Соединенные Штаты собираются поменять свою стратегию для Украины для «тотальной победы над Россией». Тактика остается прежней и заключается в укреплении украинских позиций для потенциальных переговоров. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер во время брифинга, прошедшего накануне.
Таким образом Миллер ответил на публикацию издания Politico, вышедшую в конце минувшего года. Там журналисты заявили, что Соединенные Штаты и европейские государства собираются поменять свою стратегию по Украине, допустив уступки российской стороне.
Представитель американского ведомства заявил, что данная информация не является правдивой.