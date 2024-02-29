Миллер: США следят за действиями РФ в Приднестровье

Соединенные Штаты призывают Кишинев и Тирасполь к совместной работе по преодолению разногласий и следят за действиями РФ на территории Приднестровья. Соответствующее заявление сделал официальный представитель госдепартамента Штатов Мэттью Миллер, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Накануне в ходе съезда депутатов всех уровней ПМР была принята резолюция с обращением к РФ за помощью на фоне экономической блокады республики со стороны Молдавии.

Миллер в ходе последнего брифинга с журналистами заявил, что Штаты будут следить за действиями российского руководства в Приднестровье, так как РФ в последнее время якобы играет агрессивную и дестабилизирующую роль на территории Европы.

Представитель также заявил, что Америка поддерживает суверенитет Молдавии в рамках ее международно признанных границ, он призвал Кишинев и Тирасполь совместно работать для нахождения решений для общих обеспокоенностей.