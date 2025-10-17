Миллиардер Питер Тиль назвал антихриста и предсказал конец света

Американский миллиардер и влиятельный инвестор Питер Тиль, известный своими радикальными взглядами, выступил с прогнозом о скором конце света, который, по его мнению, уже начался. В ходе своих лекций он утверждал, что антихрист уже среди нас, и назвал несколько известных личностей, которые, по его мнению, приближают Армагеддон. Об этом сообщает Лента.ру .

Тиль основывал свои рассуждения на библейских пророчествах, а также на современных угрозах, таких как климатические катастрофы и искусственный интеллект.

Питер Тиль, один из самых скрытных и влиятельных миллиардеров Кремниевой долины, известен своими радикальными политическими и философскими взглядами. Однако на последних лекциях в Сан-Франциско он удивил даже своих поклонников, заявив, что конец света — это не только библейский миф, но и реальная угроза, которая уже начала сбываться.

Тиль объяснил, что антихрист, по его мнению, уже живет среди нас, и подчеркнул, что это не символический персонаж, а реальный человек. Он уверяет, что антихрист должен быть молодым, с множеством последователей и противником научного прогресса, что соответствует его представлениям о современном луддизме.

Во время лекций Тиль перебрал несколько кандидатур на роль антихриста, среди которых оказался экоактивистка Грета Тунберг и основатель Исследовательского института машинного интеллекта Элиезер Юдковский. Тиль также высказался о китайском лидере Си Цзиньпине и Билле Гейтсе, но ни один из них, по его мнению, не соответствует всем требованиям для этой роли.

Тиль уверен, что единственное мировое правительство, которое, по его мнению, уже начало формироваться, будет использовано антихристом для установления контроля над человечеством. В свою очередь, Тиль рассматривает искусственный интеллект и климатические катастрофы как инструменты, через которые будет реализована угроза конца света.

На лекциях Тиль также обратил внимание на глобализацию и ее риски, указывая, что мир может столкнуться с созданием «мирового государства», которое приведет к тотальному контролю и подавлению научного прогресса. Именно это, по его мнению, является признаком приближающегося Апокалипсиса.

