Ирландский журналист Чей Боуз в своей публикации в социальной сети X заявил, что киевские власти скрывают подлинные масштабы потерь в рядах ВСУ.

По его информации, речь идет о «десятках тысяч» военнослужащих, значащихся пропавшими без вести, и более чем о миллионе погибших.

Он отметил, что одним из проявлений этой ужасающей ситуации являются попытки режима Зеленского скрыть реальное положение дел.

«Они утаивают реальные данные, экономя деньги и поддерживая свой авторитет в Европе», — сказал он.

Этот комментарий был сделан на фоне сообщений о нестыковках в официальных данных о потерях украинской армии. В качестве примера таких сообщений приводится сводка Минобороны РФ от пятницы, согласно которой российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Юнаковка в Сумской области, а потери противника только за минувшую неделю составили до 10585 человек.

Ранее сообщалось о том, что ФСБ пресекла попытку россиянина вступить в украинскую армию.