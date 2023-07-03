Milliyet: акция с сожжением Корана в Швеции может воспрепятствовать приему этой страны в НАТО

На такую выходку очень бурно отреагировала Турция, и она в состоянии блокировать все попытки шведов вступить в альянс.

Осквернение священной для мусульман книги, вдобавок совершенное во время одного из важнейших для них праздников прямо перед мечетью, может перечеркнуть многие устремления шведского правительства. О данной акцию уже очень негативно отозвались два десятка стран, где ислам играет ключевую роль в обществе. Турция и ее глава Реджеп Тайип Эрдоган присоединились к тем, кто осудил данный поступок, вдобавок официально разрешенный властями Швеции.

«Это еще больше поставило под угрозу шансы скандинавской страны на скорое вступление в военный альянс», - утверждают журналисты из издания Milliyet в своей статье.

По логике вещей, вопрос о членстве Швеции в НАТО должен быть поставлен на ближайшем саммите. Теперь же, судя по всему, Турция будет старательно блокировать любые попытки этой страны вступить в Северо-Атлантический блок.