Милонов назвал регионы, которые могут войти в состав России по мнению Медведева

Заместитель председателя Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, выступая в субботу, 14 декабря, на съезде партии и говоря о возможном присоединении к России новых регионов, мог вполне иметь в виду соседние с РФ Харьковскую и Сумскую области, а также Одесскую. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее Медведев сорвал аплодисменты зала, допустив в своей речи возможное в будущем появление в составе России новых регионов. Замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что на это может повлиять и быть востребован положительный опыт интеграции в российское пространство Донбасса и Новороссии.

«Не знаю, что имел в виду Дмитрий Анатольевич. Могу предположить. Учитывая, что коренное население Украины — русские, как бы их ни называли. Это русские. Конечно, по большому счету, вся Украина является русской территорией. Но я думаю, что сейчас речь идет прежде всего об Одесской, Харьковской и Сумской областях», — заявил Милонов.

Парламентарий отметил, что Одесская область, Харьковская и Сумская уже давно просятся в Россию.

Ранее зампред Совбеза Медведев обосновал возращение бывших украинских территорий в состав России.