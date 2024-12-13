Территории, которые Россия вернула себе обратно, она утеряла из-за политического недоразумения, возникшего по причине случившихся исторических катаклизмов, а возвращение их в состав страны не более «преступно», чем случившееся в 1990 году объединение Германии. Как пишет РИА Новости, такое видение ситуации озвучил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщил руководитель, в 90-х годах мировую общественность убеждали в том, что логика исторического процесса оправдывает воссоединение немецкой нации. При этом по факту Германия не объединялась, так как не были проведены необходимые референдумы, не разрабатывалась общая для государства конституция, а еще не создавались единая армия или общая валюта.

- Восточная Германия была поглощена соседним государством, — цитирует информационное агентство выдержку из статьи Медведева, опубликованную в журнале «Международная жизнь».

Зампред также указал, что экономическая обстановка, менталитет, и даже язык восточных и западных немцев за 45 лет после окончания Второй мировой войны стали отличаться едва ли не больше, чем сегодня эти же особенности у китайцев и населения Тайваня или жителей Смоленщины и Приднепровья.

- Однако это никого не смутило – та разница была «у кого надо разница», — написал Медведев.

Поводя итог вышесказанному зампред сообщил, что россияне не похожи на украинцев не более чем, например, жители Великопольского воеводства на людей из Поморского воеводства Польши. Кроме того, он заявил, что между населением той же Англии и Северной Ирландии в Великобритании различий больше, нежели у людей из Псковской и Харьковской областей.

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