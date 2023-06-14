Минфин РФ не будет повышать НДФЛ для уехавших граждан из-за опасений усилить отток кадров

Министерство финансов России отказалось от повышения НДФЛ на 30% для уехавших граждан. Об этом журналистам сообщил замминистра Алексей Сазанов во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 14 по 17 июня.

Такое решение Силуанов обосновал опасением оттока кадров.

«Граждане, которые находясь за рубежом, продолжают работать на российские компании, платят НДФЛ и страховые взносы в бюджет России. Если вводить ставку 30% НДФЛ, предприятия, на которых работают такие физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлиц там. И тогда мы потеряем не только НДФЛ, но и страховые взносы», – сказал Силуанов.

Инициативу повысить НДФЛ для уехавших заграницу граждан России предложило в июле 2022 сам Минфин. Тогда ведомство подготовило законопроект с поправками в налоговый кодекс РФ.

НДФЛ – основный вид прямых налогов в России. Он исчисляется в процентах от совокупного дохода физлиц за вычетом документально подтвержденных расходов, в соответствии с действующим законодательством. Основная ставка НДФЛ в РФ равна 13%.

Первый массовый отъезд россиян заграницу начали фиксировать после начала специальной военной операции на Украине – с конца февраля по март 2022 года. Второй поток пришелся на сентябрь этого же года, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале частичной мобилизации в стране.