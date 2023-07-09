Минфин США призвал Китай перестать помогать РФ в обходе санкций

Минфин США Джанет Йеллен призвала КНР прекратить помощь России в обходе санкций Запада. Американский министр заявила, что китайские компании не должны оказывать РФ поддержку и помощь в данном вопросе. Заявление Йеллен передает издание ТАСС .

По заявлениям самой Йеллен, во ходе встреч с министрами КНР, она указала на необходимость прекращения СВО и воздержания китайских компаний от предоставления РФ средств или помощи в обходе ограничительных мер. Она также сообщила, что Штаты продолжат поддерживать Киев.

После этого она сообщила, что в ходе встреч, во взаимоотношениях Китая и США произошел прогресс. Министр выразила надежду, что страны смогут построить «здоровые» взаимоотношения.

Ранее США вводили ограничения против нескольких компаний из КНР. Как утверждают в Вашингтоне, причиной для этого является ведение финансовой деятельности в интересах РФ.