Минфин США собрался расширить санкции против России

Администрация США намерена усилить санкции против России на следующей неделе, как сообщила министр финансов Джанет Йеллен на пресс-конференции в Вашингтоне, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что новые ограничения также затронут третьи страны, которые, как утверждается, «снабжают Россию жизненно важными ресурсами для ее военных нужд».

Йеллен выделила, что угроза введения вторичных санкций для финансовых учреждений может иметь серьезные последствия.

Министерство финансов анализирует возможные шаги в этом направлении. Это подразумевает, что финансовые организации, которые ведут дела с компаниями, находящимися под американскими санкциями, могут быть исключены из финансовой системы США.

Ранее сообщалось, что власти Индии заявили об отказе закупать сжиженный природный газ с «Арктик СПГ 2», объяснив свое решение тем, что данный проект находится под масштабными санкциями.

Проект «Арктик СПГ 2» российской компании «Новатэк» попал под санкции Запада после начала Россией спецоперации на Украине.