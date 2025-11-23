Мини-драма: премьер Ирландии сбежал от российского журналиста на саммите G20
Премьер Ирландии Михол Мартин сбежал от корреспондента RT на саммите G20
Фото: [Флаг России/Медиасток.рф]
На полях саммита G20 разыгралась мини-драма с участием премьер-министра Ирландии Михола Мартина и корреспондента RT.
Журналистка Ольга Батаман попыталась задать вопросы главе ирландского правительства, однако встреча не состоялась. По информации канала RT, политик отреагировал на попытку диалога удивленным лицом и бегством. Коммуникации так и не состоялось.
Официальное объяснение прозвучало позже от помощника Мартина: представитель власти сослался на чрезвычайно плотный график премьер-министра.
Примечательно, что инцидент произошел в момент, когда участники саммита обсуждали ключевые вопросы глобальной повестки, включая экономические санкции и энергетический кризис.
Ранее сообщалось, что США готовы предложить России в случае прекращения конфликта.