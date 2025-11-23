На полях саммита G20 разыгралась мини-драма с участием премьер-министра Ирландии Михола Мартина и корреспондента RT .

Журналистка Ольга Батаман попыталась задать вопросы главе ирландского правительства, однако встреча не состоялась. По информации канала RT, политик отреагировал на попытку диалога удивленным лицом и бегством. Коммуникации так и не состоялось.

Официальное объяснение прозвучало позже от помощника Мартина: представитель власти сослался на чрезвычайно плотный график премьер-министра.

Примечательно, что инцидент произошел в момент, когда участники саммита обсуждали ключевые вопросы глобальной повестки, включая экономические санкции и энергетический кризис.

Ранее сообщалось, что США готовы предложить России в случае прекращения конфликта.