«Возвращение в клуб избранных»: что США готовы предложить России в случае прекращения конфликта

США готовы снять санкции с России и вернуть ее в G8 в обмен на согласие Кремля с мирным планом по Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Американская администрация разработала детальный план урегулирования, который предполагает серьезные уступки Москве. Согласно документу, с которого сняли копию журналисты, Вашингтон готов снять против России ограничительные меры и поддержать ее возвращение в формат «Большой восьмерки».

Взамен Москве придется согласиться на вывод войск с части освобожденных территорий. Западные страны, согласно инициативе, получат гарантии демилитаризации этих зон. Параллельно США и Россия могут начать сотрудничество в стратегических сферах, включая искусственный интеллект и освоение арктических ресурсов.

Ранее сообщалось о том, что США допускают изменения в плане урегулирования для Украины.