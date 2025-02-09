Министерство обороны Британии отказалось от контракта на $6 млн с McLaren

Министр обороны Великобритании Джон Хили принял решение прекратить контракт на сумму 5 млн фунтов стерлингов (более 6 млн долларов) с известной компанией McLaren, пишет газета The Telegraph.

Отмечается, что это соглашение предусматривало размещение логотипа компании на брызговиках электромобилей. По информации источника, такое решение основано необходимостью пересмотра приоритетов в финансировании военных программ Великобритании.

Как пишет газета, сотрудники ведомства в рамках договора с McLaren также получали бесплатные билеты на гонки, которые проводились с 2021 года, однако мероприятия организовывались всего четыре раза, а в 2024 году их вовсе отменили.

Также, как уточнил источник, соглашение с британским производителем суперкаров должно было помочь военным разработать электромобили для поля боя.

Сам глава Минобороны Британии Хили отметил, что не увидел достаточных преимуществ от партнерства с McLaren. Он выразил недовольство выделением миллионов фунтов налогоплательщиков на проекты, которые он назвал «ерундой».

Таким образом, отмена контракта с McLaren позволит Министерству обороны сэкономить до 2 млн фунтов (около 2,5 млн долларов), которые будут перенаправлены на финансирование боевых возможностей и других критически важных программ.

Ранее издание Naval Technology (NT) сообщило, что Британия разрабатывает секретные морские дроны специально для Украины.