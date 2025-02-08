По информации от Naval Technology, в Великобритании разрабатывают новые беспилотные летательные аппараты Wasp и Snapper, которые, как предполагается, могут стать важным инструментом в противостоянии с Черноморским флотом Российской Федерации.

В статье отмечается, что беспилотные летательные аппараты, которые сейчас разрабатываются, могут обеспечить Украине значительный контроль над морскими территориями. Однако для этого потребуется создать значительные запасы и наладить непрерывное производство, как подчеркнул Стив Прест, бывший коммодор Королевского флота.

«Их можно быстро разработать и внедрить, если есть деньги и желание, но они очень быстро иссякают, и их нужно использовать в большом количестве, чтобы хотя бы несколько из них достигли своей цели», — сказал он.

Ранее сообщалось о странных словах главы МИД Британии Дэвида Лэмми в ходе встречи с Зеленским. Он заявил, что британские князья на протяжении сотен и тысяч лет брали себе в жены украинских принцесс. По этой причине партнерство между двумя странами насчитывает тысячелетнюю историю.