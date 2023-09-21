Министерство обороны Польши обвинило украинских олигархов в скандале с зерном

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил украинских олигархов в ситуации, обострившейся с зерном. Своим мнение он поделился в эфире Польского радио. Главу ведомства цитируют РИА Новости.

«Спор с Украиной касается интересов украинских олигархов. Украинские олигархи хотели бы продавать зерно на польской территории. Мы защищаем польских фермеров», – сказал Блащак.

По словам министра обороны страны, украинские олигархи не должны вредить Польше, продавая на ее территории свое зерно. Блащак отметил, что им нужно продавать сельхозпродукцию на тех рынках, где это необходимо.

Польско-украинские отношения в последнее время обострились из-за споров об украинском зерне. 15 сентября Европейская комиссия отказалась продлевать запрет на ввоз зерна из Украины в Польшу, после чего Варшава в одностороннем порядке запретила импортировать украинскую продукцию.

К Польше присоединились Словакия и Венгрия. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на решения соседних государств ограничить ввоз украинского зерна пригрозил «цивилизованным ответом».