Министр ЧР Дудаев назвал абсурдными заявления о скрытом видео с прямой линии Кадырова

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев выступил с резкой критикой в адрес тех, кто обвиняет власти региона в мистификации с прямой линией главы Чечни Рамзана Кадырова. Свою позицию чиновник изложил в публикации в своем Telegram-канале.

Поводом для реакции стал фрагмент передачи, вышедшей на канале «Ходорковский LIVE»*, в котором прозвучали утверждения о том, что «власти Чечни скрывают полное видео прямой линии с Кадыровым». Отвечая на эти заявления, Ахмед Дудаев дал им краткую оценку: «Совсем кукушка поехала».

Чеченский министр подчеркнул, что трансляция масштабного мероприятия велась в режиме реального времени одновременно на нескольких телевизионных каналах, радиостанциях и в официальных аккаунтах в социальных сетях: «Любой желающий мог убедиться в этом лично», — заявил Дудаев, опровергая саму возможность сокрытия или монтажа видеозаписи.

*Михаил Ходорковский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, а также список террористов и экстремистов.