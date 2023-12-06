Министр финансов США: Америка несет ответственность за возможное поражение Украины

Соединенные Штаты обязаны выделить финансы Киеву, поскольку у правительства Зеленского кончаются деньги, и без них оно может проиграть конфликт.

Джанет Йеллен дала интервью журналистам во время своей поездки в Мексику. Она подчеркнула, что проводила консультации с конгрессменами, и те выразили слова одобрения ее точкой зрения по поводу Украины.

«Мы можем считать себя ответственными за поражение Украины, если не сможем обеспечить это требующееся Украине финансирование, и я включаю в это прямую бюджетную поддержку», - указала она.

Ее слова привело агентство Reuters. Министр подчеркнула, что украинские власти каждый цент, который получают от Запада, тратят на оборону, на образование и здравоохранение. Если прекратить финансовый поток, то все это довольно быстро рухнет.