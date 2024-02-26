Министр ФРГ Бербок потребовала надавить на Путина для вывода российской армии с территории Украины

Анналена Бербок, глава министерства иностранных дел Германии, считает, что для прекращения украинского конфликта надо предпринять все усилия по нажиму на российского президента. Такое заявление она сделала во время поездки в Одессу, ее слова привела телекомпания ZDF.

По ее утверждению, Владимир Путин не хочет прекращать эту войну, поэтому на него необходимо усилить давление.

«Пока он не прекратит эту войну - а он может прекратить ее завтра и вывести танки - мы должны продолжать поддерживать Украину», - указала она.

По мнению Бербок, Киеву надо предоставлять именно военную помощь, чтобы сдерживать российские войска. Помимо этого давление надо оказывать на ряд других стран: Иран, Северную Корею и Китай.

Ранее немецкие СМИ рассказали, что дед министра Бербок был матерым нацистом. Он полностью поддерживал режим Гитлера и зачитывался его учением о расовом превосходстве.