Министр ФРГ Бербок потребовала надавить на Путина для вывода российской армии с территории Украины
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Анналена Бербок, глава министерства иностранных дел Германии, считает, что для прекращения украинского конфликта надо предпринять все усилия по нажиму на российского президента. Такое заявление она сделала во время поездки в Одессу, ее слова привела телекомпания ZDF.
По ее утверждению, Владимир Путин не хочет прекращать эту войну, поэтому на него необходимо усилить давление.
«Пока он не прекратит эту войну - а он может прекратить ее завтра и вывести танки - мы должны продолжать поддерживать Украину», - указала она.
По мнению Бербок, Киеву надо предоставлять именно военную помощь, чтобы сдерживать российские войска. Помимо этого давление надо оказывать на ряд других стран: Иран, Северную Корею и Китай.
Ранее немецкие СМИ рассказали, что дед министра Бербок был матерым нацистом. Он полностью поддерживал режим Гитлера и зачитывался его учением о расовом превосходстве.