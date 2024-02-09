Немецкие СМИ выяснили, что дед Анналены Бербок был ярым нацистом
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Немецкий журнал Bunte раскрыл тайну биографии Вольдемара Бербока, деда министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.
В своей автобиографии Анналена написала, что ее героический дедушка-полковник погиб при обороне Кенигсберга.
Изучив архивы вермахта, СМИ выяснили, что Вольдемар Бербок был не просто образцовым воякой, но и ярым национал-социалистом. Он полностью поддерживал фашистский режим и зачитывался «Майн Кампф» Гитлера (запрещена в России).
В МИД Германии поспешили заявить, что Анналена Бербок не знала об этих документах.
Ранее Бербок призвала не замораживать конфликт на Украине.