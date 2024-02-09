Немецкие СМИ выяснили, что дед Анналены Бербок был ярым нацистом

В своей автобиографии Анналена написала, что ее героический дедушка-полковник погиб при обороне Кенигсберга.

Изучив архивы вермахта, СМИ выяснили, что Вольдемар Бербок был не просто образцовым воякой, но и ярым национал-социалистом. Он полностью поддерживал фашистский режим и зачитывался «Майн Кампф» Гитлера (запрещена в России).

В МИД Германии поспешили заявить, что Анналена Бербок не знала об этих документах.

Ранее Бербок призвала не замораживать конфликт на Украине.