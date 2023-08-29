Министр коммерции КНР выразил озабоченность санкциями от США

В КНР серьезно озабочены американской политикой в области полупроводников, дискриминационными субсидиями и санкциями против китайских компаний. Соответствующее заявление сделал китайский министр коммерции Ван Вэньтао во время встречи с американским министром торговли Джиной Раймондо. Об этом сообщило издание РИА Новости .

В китайском Министерстве коммерции сообщили, что Ван Вэньтао выразил свою озабоченность американскими таможенными пошлинами по разделу 301 по Китаю, а также политикой Соединенных Штатов в вопросе полупроводников с двусторонними инвестиционными ограничениями и санкциями против компаний в КНР.

Китайский министр подчеркнул, что меры Штатов не соответствуют рыночным правилам и принципам честной конкуренции. Ван Вэньтао считает, что это лишь вредит безопасности и стабильности цепей производства и поставок.

В завершение министр выразил надежду на то, что Соединенные Штаты не станут разрывать связи с КНР, как и заявляли ранее.