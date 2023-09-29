Министр на Урале отправил всех жалующихся на качество воды почитать «Маугли»

Инцидент произошел на странице главы ведомства в социальной сети «Вконтакте». Один из пользователей оставил комментарий к его посту про Всемирный день мониторинга качества воды (отмечается 18 сентября), в котором предложил Смирнову приехать в Первоуральск и «попить водички, которая бежит из наших кранов».

В ответ на этом министр посоветовал перечитать книгу «Маугли» и заявил, что во время засухи в рассказе даже звери не нападали друг на друга. По словам Смирнова, причиной плохого качества воды в Первоуральске стало засушливое лето, из-за которого пересох источник подачи воды.

Спор с министром продолжился. Житель Первоуральска заявил, что речь идет не о джунглях, а о реальном городе с населением 120 тысяч человек, которые вынуждены пить грязную воду и платить за нее.

В ответ на это, Смирнов сравнил стоимость литра воды в городе со стоимостью питьевой воды в магазине. По словам министра, жители Первоуральска платят за один литр воды три копейки.

«Качество напрямую зависит от стоимости. Если вы платите в сотни раз меньше, то и ожидать высокого качества не стоит», – ответил Смирнов.

Городской округ Первоуральск является муниципальным образованием на западе Свердловской области. С 2005 года имеет статус городского округа. По данным на 2023 год, население в округе проживают 131 408 человек.

Ранее в Первоуральске взяли пробы водопроводной воды для лабораторных исследований. Жители города жаловались на резкий запах и цвет воды. Результаты анализа показали, что нормы по запаху были превышены в два раза, а по мутности – в семь.