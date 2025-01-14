Министр обороны Германии приехал в Киев для ознакомления с обстановкой

Данный визит заранее не анонсировался, о нем широко не объявлялось в прессе. Министр планирует провести серию переговоров с украинским правительством. Его цель обсуждение необходимой Украине помощи, а также получение на месте информации о текущей ситуации. Писториус хочет напрямую общаться с украинскими властями, без задействования в контактах промежуточных звеньев.

Ранее сообщалось, что руководитель МВД Германии Фезер обвинила президента России Путина в бессовестном поведении. По ее мнению, Москва устраивает регулярные атаки на ФРГ и Евросоюз, применяя все приемы гибридной войны. Она утверждает, что в ход идут кибератаки, кампания дезинформации и прямые диверсии.