Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном» поведении

Владимир Путин поступает совершенно бессовестно, когда устраивает гибридные атаки на ФРГ. Так считает Нэнси Фезер, глава Министерства внутренних дел Германии. Ее точку зрения изложило издание Süddeutsche Zeitung.

По мнению министра, Путин устраивает гибридные атаки как против всего Евросоюза, так и против конкретно ФРГ. Тем самым он «действует абсолютно бессовестно». В число таких нападений входят различные диверсии, широкая кампания по дезинформации общества, а также киберугрозы. Все это происходит потому, что Германия является самым крупным сторонником Украины в Европе.

«Предполагаем, что угроза возросла, и говорим с компаниями об усилении защиты, особенно в оборонной промышленности», — указала она.

Фезер добавила, что на немецкой территории ведется расширение сети убежищ. Сейчас идет изучение подземных автостоянок, подвалов зданий и станций метро для понимания, как их можно приспособить под укрытия для людей.

Ранее сообщалось, что немецкие власти передали Киеву первую выпущенную новейшую самоходную гаубицу. Министр обороны Писториус назвал данный шаг сигналом о поддержке Украины. По его мнению, ФРГ в состоянии взять на себя часть поддержки ВСУ.