Министр обороны Италии Крозетто пригрозил Украине прекратить помощь при перемирии с РФ

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил в интервью Corriere della Sera, что после того, как на Украине будет объявлено перемирие, поставки военной помощи от Италии будут прекращены.

В начале июня состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча проходила во дворце Чираган в Стамбуле и длилась более часа. В ходе переговоров стороны обменялись меморандумами, касающимися урегулирования конфликта.

«Когда наступит настоящее перемирие и начнется реальный переговорный процесс, мы прекратим нашу военную поддержку», — предупредил Крозетто.

По результатам переговоров в Стамбуле руководитель российской делегации Владимир Мединский рассказал о том, что стороны достигли соглашения о масштабном обмене военнопленными. В соответствии с договорённостями, тяжелораненые и больные будут обменяны по принципу «всех на всех». Также будет произведён обмен военнопленными в возрасте до 25 лет.

Также представители России и Украины вели переговоры о временном прекращении огня на некоторых участках, чтобы можно было безопасно забрать тела погибших с обеих сторон.