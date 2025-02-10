СМИ: украинцы массово бегут из Польши

Украинцы стали уезжать в Германию из Польши на фоне более высокого уровня зарплат, соцвыплат и качества медицинских услуг. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные от польских СМИ и Евростата.

В публикации говорится о том, что именно Германия стала самым желанным местом для украинских беженцев в ЕС, даже опередив Польшу почти на 150 тысяс человек. На данный момент в Германии (по информации на конец 2024 года) проживает больше 1,14 млн украинцев.

Число же украинских беженцев в Польше снизилось сразу до 983 тысяч человек. хотя в год начала спецоперации этот показатель был выше, чем 1,3 млн человек. Как правило, среди основных причин указывается разница в заработной плате, более высокое качество медицинских услуг и социальные выплаты.

Ранее сообщалось, что в Польше испугались враждебности украинских беженцев.