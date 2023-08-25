Министр обороны Украины готов уйти в отставку при одном условии

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о своей готовности покинуть пост при условии, что его вину в недавнем коррупционном скандале докажут. Об этом сообщило издание «РБК-Украина» .

Резников предложил украинскому журналисту Михаилу Ткачу и депутату Анастасии Радиной заключить пари, по условиям которого, он откажется от своей должности, если те смогут доказать его причастность к скандалу с закупками курток для ВСУ у турецкой компании по завышенной цене.

Как заявил Резников, если будет доказано, что Минобороны поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то он покинет свой пост.

Если же будет доказано обратное, он предложил Радиной сложить мандат, а Ткачу покинуть издание и отказаться от профессии на 3 года. Быть жюри для этого пари он предложил комитету по депутатской этике Верховной Рады и Комиссию журналистской этики.