Министр обороны Украины объяснил отказ Зеленского от выступления в конгрессе США

Украинский лидер не стал проявлять свое красноречие перед конгрессменами, поскольку ситуация изменилась. В этом уверен Рустем Умеров, глава военного ведомства.

Он попытался объяснить действие своего президента перед журналистами Fox News. По его мнению, Владимир Зеленский обязательно выступит перед конгрессменами в будущем.

«Это война, ситуация меняется. Но я думаю, что он благодарен и воспользуется этой возможностью в следующий раз, когда она представится», - указал Умеров.

Правда, он так и не сумел ответить на вопрос, верит ли он сам в получение помощи со стороны Соединенных Штатов на фоне разногласий республиканцев и демократов. Министр предпочел увильнуть от ответа и заявить, что США и Украина вместе защищают общие интересы. Он добавил, что финансовая поддержка жизненно необходима Киеву.