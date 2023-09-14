Министр обороны Украины обсудил с Боррелем обеспечение украинских ВС оружием

Глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров обсудил с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем улучшение западного обеспечения украинских ВС боеприпасами и вооружением. Переговоры прошли путем телефонного разговора. Об этом глава украинского ведомства сообщил в своих соцсетях, передает издание «Лента.ру» .

В посте Умеров сообщил, что у них с Боррелем прошел «важный разговор» по иностранным вопросам и политике безопасности. Он также сообщил, что они с европейским дипломатом обговорили возможности для улучшения поставок оружия и боеприпасов для бойцов ВСУ.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его государство увеличит бюджетные расходы на ВПК в следующем году. Уточняется, что траты повысятся на производство вооружения и БПЛА. Он также сообщил, что расходы будут увеличены как на закупку необходимого вооружения, так и на отечественное производство.