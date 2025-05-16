Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о готовности страны к немедленному прекращению боевых действий и проведению прямых переговоров на высшем уровне.

По всей видимости, киевская сторона будет настаивать на организации встречи между Путиным и Зеленским, несмотря на то что ранее Зеленский, как известно, ввел запрет на любые контакты с российским президентом.

Однако в течение последних двух недель украинские средства массовой информации активно распространяют информацию о том, что подобного запрета не существует.

Ранее сообщалось, что представитель Госдепа США Энтон отдельно встретится с Мединским в Стамбуле.