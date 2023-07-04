Министр печати Чечни заявил, что в деле о нападении на Милашину и Немова присутствует западный след

Помощник Главы Чеченской Республики, министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев высказался о нападении на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

Утром, 4 июля, на Милашину и Немова было совершенно нападение. Они прилетели в Грозный, чтобы посетить суд, на котором огласили приговор жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева – Зареме Мусаевой.

Как позже заявил адвокат, по дороге из аэропорта их автомобиль заблокировали три машина, из которых вышли вооруженные лица и избили их. Неизвестные отобрали у Милашиной и Немова всю технику и потребовали, чтобы те уехали из Чечни.

«Ввиду глобальных процессов, проходящих на фоне специальной военной операции, нельзя исключать, что авторы сценария нападения преследовали цель очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается четко», – написал Дудаев в своих соцсетях.

О нападении на журналиста и адвоката высказался глава Чечни Рамзан Кадыров, который дал поручение компетентным органам найти причастных к преступлению лиц.

Омбудсмен Татьяна Москалькова после инцидента обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и руководителю Следственного управления по Чечне Виталию Волкову с просьбой провести проверку. Также она обратилась к прокурору республики Арсану Адаеву с просьбой взять ситуацию под личный контроль.

На данный момент Милашина и Немов находятся в одной из чеченских больниц, однако позже их чартерным рейсом доставят в Москву.