Министр ВВС США: КНР собирает армию для победы над Штатами
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Китай собирает армию, целью которой станет нанесение поражения Америке. Соответствующее заявление накануне сделал министр ВВС США Фрэнк Кендалл, его слова передает информационное агентство РИА Новости.
Заявление Кендалла прозвучало на слушаниях в местном комитете палаты представителей по вооруженным делам. По словам министра, китайское руководство задумало создать армию, которая предназначена для победы над Штатами.
Кендалл также подчеркнул, что самой большой проблемой и заботой для него является вопрос времени. Он заявил, что США являются участником гонки за военно-технологическое превосходство.
Более того, на том же мероприятии местный конгрессмен Майк Роджерс признал, что китайская сторона уже одержала победу над американской в вопросе численности морского флота. По словам Роджерса, в данный момент КНР уже на пути обгона Штатов по ВВС.