Министр ВВС США: КНР собирает армию для победы над Штатами

Заявление Кендалла прозвучало на слушаниях в местном комитете палаты представителей по вооруженным делам. По словам министра, китайское руководство задумало создать армию, которая предназначена для победы над Штатами.

Кендалл также подчеркнул, что самой большой проблемой и заботой для него является вопрос времени. Он заявил, что США являются участником гонки за военно-технологическое превосходство.

Более того, на том же мероприятии местный конгрессмен Майк Роджерс признал, что китайская сторона уже одержала победу над американской в вопросе численности морского флота. По словам Роджерса, в данный момент КНР уже на пути обгона Штатов по ВВС.