Министра экономики Сербии, который призывал ввести санкции против РФ, отправили в отставку

Главу министерства экономики Сербии Рада Баста, который открыто выступал за введение санкций против России, отправили в отставку. Об этом сообщила сербская газета Kurir .

По информации источника, Баста уволили после того, как против него высказались лидер Социалистической партии Сербии Ивица Данич и глава партии «Единая Сербия» Драган Маркович Палма.

Как отмечает Kurir, экс-глава Минэкономики Сербии в последние месяцы активно ввел антироссийскую политику, призывал незамедлительно ввести против РФ санкции, а также делал заявления, которые противоречат политике государства. Также Баста высказывался за проведение акций протеста оппозиции и призывал выходить своих коллег на митинги.

«Басты не было даже на сегодняшнем заседании Правительства... Премьер-министр лишь отметил, что его единогласно уволили и перешел к другому пункту повестки», – говорится в материале газеты.

Ранее Рада исключили из партии «Единая Сербия». Политик после этого создал собственное политическое движение «Европейский путь», цель которого – продвижение Сербии на пути к евроинтеграции.

С августа по октябрь 2022 Баста был членом Национального собрания Сербии. Ранее экс-министр занимался кикбоксингом и даже преподавал физкультура. Также в биографии Баста есть период работы в сербской полиции.