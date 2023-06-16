Минюст объявил иностранными агентами режиссера Манского* и экономиста Алексашенко*

Министерство юстиции объявило обновленный реестр иностранных агентов. На сайте ведомства в пятницу, 16 июня, появилось сообщение с новыми именам. Так, список иноагентов пополнили режиссер Виталий Манский, экономист Сергей Алексашенко*, журналистки Юлия Парамонова* и Светлана Прокопьева*, политик Лев Шлосберг*, информационный портал «ВЕСЬМА»*, а также фонд «Свободная Якутия»*.

Отмечается, что режиссер Манский* выступал против проведения специальной военной операции на Украине, а также поддерживал киевский режим. Кроме того, по данным ведомства, он негативно отзывался о жителях России и сравнивал страну с нацистской Германией. Также Манский* получал финансирование из зарубежных источников и помогал в распространении недостоверной информации.

С 2015 года режиссер проживает в Риге. В 2022 угоду имя Манского* фигурировало в деле о клевете на российского режиссера Никиту Михалкова. Впоследствии МВД РФ объявили Манского* в розыск.

Манский* известен своими документальными картинами с политическим подтекстом.

Алексашено* также участвовал в распространении фейков об СВО. Он также получал финансирование от иностранных источников. Экономист проживает за пределами России.

По аналогичным мотивам реестр иностранных агентов пополнили вышеупомянутые журналисты и ресурсы.