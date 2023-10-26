Минюст разработал законопроект, позволяющий заключать браки в МФЦ

Отмечается, что поправки коснутся Семейного кодекса РФ. Заключать браки в центрах можно будет только в том случае, если граждане имеют российский паспорт и не состояли в браке раньше, а если и состояли – то союз был расторгнут в России.

Кроме того, предусматривается возможность развода через МФЦ, но только при согласии обоих супругов.

Согласно закону России, на данный момент заключить брак можно через подачу заявления в ЗАГС, которая происходит при участии потенциальных супругов. После этого сотрудники учреждения назначают дату росписи – обычно молодожёнам дается месяц на обдумывание решения. Далее мужчина и женщина оформляют свидетельство о заключении брака, а по желанию они могут заключить брачный договор.