Минюст РФ обновил список иноагентов и внес в него псковского политика Малова*

Министерство юстиции РФ обновило список иностранных агентов, внеся в него псковского депутата Алексея Малова*. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Внесение Малова* объясняется ведомством тем, что он создавал для неограниченного круга лиц материалы иностранных агентов и не только.

«Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации», – уточнило ведомство.

Кроме того, иноагентами признаны журналист Сергей Колдобский*, известный под псевдонимом Сергей Шелин, студенческое издание «Гроза»*, издание об окружающей среде «Кедр.медиа»*.

В отношении Колдобского*, отмечает ведомство, зафиксированы действия, которые направлены на формирование негативного образа России. Также, уточнили в Минюсте, он сотрудничал с изданием, признанным также иноагентом, и работал в иностранном СМИ.

Проект «Гроза»*, по данными министерства, распространял фейки о власти России, в том числе, в вопросах политики в образовательной сфере. Также издание распространяло информацию об иностранной организации, признанной нежелательной на территории РФ.

«Кедр.медиа»* критиковала действия власти РФ в сфере экологии и природоохраны, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти.

Статус иностранного агента в РФ присваивается лицам, согласно законодательству, которые получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием. Впервые он появился в 2012 году после принятия поправок к Федеральному закону «О некоммерческих организациях».

Обычно Министерство юстиции РФ обновляет список иноагентов в конце недели – в пятницу. Ранее в него вошли ряд российский артистов, которые дискретитировали ВС РФ и критиковали действия российских властей. Среди них – Семен Слепаков*, Максим Галкин*, рэпер Оксимирон*, Земфира*.

*признаны Минюстом РФ иностранными агентами