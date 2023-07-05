Минюст РФ внес WWF* в перечень нежелательных организаций

Министерство юстиции России внесло Всемирный фонд дикой природы (WWF)* в перечень нежелательных организаций. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 20 июня 2023 г.», – следует из сообщения Минюста РФ.

В июне Генеральная прокуратора России признала деятельность WWF* нежелательной на территории РФ. Накануне такое же решение было принято в отношении экологической организации Greenpeace.

В марте WWF* вошел в перечень иностранных агентов. В Минюсте РФ отметили, что фонд финансировался из иностранных источников. По данным Министерства юстиции, организация под видом защиты природы и окружающей среды препятствовала промышленному развитию внутри России, оказывая давление и влияние на власти.

WWF* был создан в апреле 1961 года в Швейцарии. В России офисы фонда были открыты в Москве, Краснодаре, Владивостоке, Петропавловск-Камчатском, Мурманске, Красноярске и Архангельске.