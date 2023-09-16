Минюст США хочет лишить Трампа права делать публичные заявления

По мнению Минюста, это должно обеспечить объективность судебного процесса над экс-президентом США, который намечен на март 2024 года.

В заявлении указывается, что регулярные высказывания Трампа уже оказали влияние на общественность, которая сомневается в справедливости судебной системы США.

Минюст рекомендовал судье Тане Чуткан запретить Трампу высказываться о ходе процесса и его участниках.

Ранее юридическая команда Трампа предложила Чуткан взять самоотвод, так как она в 2021 году комментировала беспорядки в Капитолии и предлагала «обвинить и посадить Трампа». Адвокаты считают, что судья будет относиться к их клиенту с предубеждением.