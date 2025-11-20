Минюст США опубликует файлы Эпштейна в течение 30 дней после подписания закона

Министерство юстиции Соединенных Штатов опубликует документы из архива Джеффри Эпштейна в течение 30 дней после подписания соответствующего законопроекта президентом Дональдом Трампом. Об этом заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди, подчеркнувшая обязательство ведомства следовать законодательным требованиям при обеспечении защиты прав жертв и максимальной прозрачности (материал есть у РИА Новости ).

Законодательная инициатива, обязывающая рассекретить материалы скандального дела, была одобрена Палатой представителей США во вторник, после чего получила одобрение Сената в рамках ускоренной процедуры рассмотрения. Примечательно, что первоначально Трамп выступал против публикации документов, критикуя сторонников этой меры среди республиканцев, однако впоследствии изменил свою позицию и поддержал раскрытие информации.

После одобрения законопроекта в Сенате американский президент призвал общественность не отвлекаться от достижений его администрации. Отметим, что сам Трамп ранее фигурировал в контексте расследования связей с Эпштейном, обвинявшимся в организации секс-трафика с несовершеннолетними, однако прямых доказательств причастности действующего президента к преступной деятельности представлено не было.

По информации республиканского конгрессмена Томаса Масси, в неопубликованной части документов содержатся имена как минимум 20 известных персон, потенциально причастных к преступлениям, но еще не подвергнутых уголовному преследованию. В список фигурантов, согласно предварительным данным, входят политические деятели, миллиардеры и представители кинематографической индустрии.

Несмотря на планируемое рассекречивание, часть материалов останется недоступной для публики — в частности, информация, способная идентифицировать жертв преступлений, материалы, содержащие детскую порнографию, а также документы, обнародование которых может негативно повлиять на ход продолжающегося расследования.

Ранее Министерство юстиции США по распоряжению Трампа инициировало проверку в отношении ряда видных фигур, включая экс-президента Билла Клинтона, бывшего министра финансов Ларри Саммерса, сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана и банковский холдинг JPMorgan Chase, на предмет их возможных связей с Эпштейном.

