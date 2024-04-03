Минобороны: Лекорню весь разговор убеждал Шойгу в непричастности Украины и Запада к теракту в «Крокусе»

Как передает RT со ссылкой на заявление российского Минобороны, в ходе разговора Лекорню сначала осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. А затем начал старательно убеждать Шойгу, что ни Украина, ни тем более западные страны тут не при чем.

«Министр обороны Франции выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. При этом настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГ*», — говорится в сообщении.

В продолжение темы глава Минобороны Франции добавил, что Париж готов и дальше всецело сотрудничать с Москвой в деле борьбы с международным терроризмом.

Напомним, накануне перед началом концерта группы «Пикник» в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные террористы. Они открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. По предварительным данным, от огнестрельных ранений и угарного газа погибло более 140 человек, среди которых есть и дети, много пострадавших, за жизнь которых борются медики.

По факту произошедшего в «Крокусе» следствием возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ — теракт. Президент Владимир Путин объявил 24 марта Днем общенационального траура в России.

* - «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической в РФ