Минобороны на карте показало зону досягаемости американских ATACMS

Министерство обороны России представило карту, на которой указаны зоны досягаемости американских ракет ATACMS, способных достигать целей в восточных регионах РФ, а также в Крыму и ряде российских областей. Видеоролик с этой картой был опубликован в телеграм-канале ведомства.

Согласно представленным данным, американские ракеты ATACMS, британские Storm Shadow и англо-французские Scalp-EG могут поражать цели в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. При этом они также способны частично досягать Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской и Орловской областей.

Кроме того, отмечается, что западные ракеты могут частично затрагивать Краснодарский край, Волгоградскую, Тамбовскую, Смоленскую и Калужскую области.

В ответ на поставки вооружений Украине российская сторона выразила обеспокоенность тем, что это мешает мирному урегулированию конфликта. Москва утверждает, что поддержка Украины со стороны США и НАТО напрямую вовлекает эти страны в военные действия и является «игрой с огнем».

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. Он также отметил, что США и НАТО активно участвуют в конфликте, включая подготовку военных на своей территории и в странах Европы.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов высказался об ударах ВСУ по российской территории.