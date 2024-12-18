Герасимов высказался о решении США разрешить ВСУ ударять своим оружием по РФ

По его словам, это решение является очевидным признаком эскалации конфликта и приводит к прямому вовлечению США в военные действия. Таким мнение Герасимов поделился на брифинге перед военными атташе иностранных государств, передает РИА Новости.

«Очередным витком эскалации конфликта на Украине явилось санкционированное США и их союзниками по НАТО применение своих систем оружия большой дальности по территории в глубине Российской Федерации. По сути, США разрешили сами себе применять эти системы по территории России», – сказал Герасимов.

В ответ на это, подчеркнул Герасимов, российские войска провели успешные испытания новой ракетной системы «Орешник», подчеркивая свою готовность противостоять угрозам безопасности страны. Начальник Генштаба добавил, что Россия будет реагировать на подобные действия со стороны Запада и ВСУ исходя из оценок угроз безопасности.

ВСУ продолжают предпринимать попытки атаковать территорию России дальнобойными ракетами американского производства ATACMS. Она имеет дальность применения до 300 км. Украинские военные ударяли ими по Брянской и Курской областях. Также о ликвидации ATACMS сообщало Министерство обороны РФ.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин спрогнозировал российской армии большие успехи к концу года.