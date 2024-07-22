Сделанное накануне американским президентом Джо Байденом заявление о выходе из президентской гонки, стало черным днем для Украины и Евросоюза. Соответствующее заявление сделал первый заместитель главы международного комитета российского Совета Федерации Владимир Джабаров, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Сенатор указал на то, что Киев и Европа не любят экс-президента Шаттов Дональда Трампа, практически являющегося лидером в предстоящих выборах на данный момент.

В свою очередь, действующий президент страны накануне заявил о своем отказе участвовать в выборах и поддержал кандидатуру нынешнего вице-президента Камалы Харрис.

Выборы президента в Соединенных Штатах состоятся в ноябре.

Ранее эксперт выразил мнение, что Харрис не сможет стать достойным соперником для Трампа на выборах.