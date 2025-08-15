Минобороны России отвергло обвинения Украины в причастности к удару по рынку в Сумах, назвав их провокацией перед российско-американскими переговорами на Аляске. Об этом сообщает ТАСС.

Минобороны России категорически отвергло обвинения Украины в ударе по рынку в центре Сумы, назвав их спланированной провокацией. По данным ведомства, Киев использует инцидент для создания негативного информационного фона перед важными переговорами между Москвой и Вашингтоном.

Украинские власти ранее заявили, что 15 августа по рынку и жилым кварталам города был нанесен удар, предположительно, российской армией. Однако в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не осуществляли атак на Сумскую область. Кроме того, в Минобороны напомнили, что еще 12 августа предупреждали о возможных провокациях со стороны Украины, направленных на эскалацию конфликта.

Подобные обвинения могут быть попыткой Киева привлечь внимание международного сообщества накануне дипломатических переговоров. Встреча президентов России и США запланирована на ближайшие часы, и скандал вокруг событий в Сумах способен осложнить диалог.

Ранее сообщалось о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин покинул Магаданскую область и отправился с визитом на Аляску.