Минобороны РФ официально заявило о нанесении массированного удара по территории Украины

Вооруженные силы РФ провели массированную атаку с использованием высокоточного оружия большой дальности по территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что российские военнослужащие выполняли задачи по поражению украинских целей с использованием воздушных, морских и наземных компонентов.

Отмечается, что целью атаки являлись ключевые объекты украинской военной промышленности — конструкторские бюро, предприятия по производству и ремонту вооружения и техники, цеха сборки ударных БПЛА, центры подготовки летных кадров, а также склады с вооружением и техникой ВСУ.

ВС РФ выполнили все задачи в рамках ответной операции и поразили все назначенные объекты.

Напомним, в начале июня ВСУ совершили серию терактов в российских регионах, включая подрыв железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях, а также атаку беспилотниками по военным аэродромам в Иркутской и Мурманской областях.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что армия РФ бомбит военные объекты и критическую инфраструктуру в Киеве.