Возмездие началось: российские ракеты и БПЛА стирают Киев в пыль

В Киеве гремят мощные взрывы. По информации от SHOT, российская армия наносит удары по военным объектам и критически важным объектам инфраструктуры украинской столицы.

Также фото- и видеоподтверждениями серии ночных российских атак пестрят и многочисленные украинские и конкретно киевские паблики.

На данный момент стало известно о перебоях с электричеством в некоторых районах города. По предварительным данным, причиной этого стало повреждение одной из крупнейших теплоэлектростанций Киева — ТЭЦ-5.

Также свидетели говорят о сильных возгораниях в Голосеевском и Соломенском районах города Киев.

Одновременно с этим украинские каналы сообщают о гремящих в настоящее время взрывах в соседних с Киевом Виннице, Житомире и Одессе.

Ранее аналитик Коротченко заявил, что для возмездия РФ применит «Искандер-М», «Кинжал» и ракеты морского базирования.