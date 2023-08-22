Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением украинского катера в Черном море

Истребитель ВКС РФ уничтожил украинский катер в Черном море. Видео с этой операцией выложило Министерство обороны России во вторник, 22 августа.

На нем видно, как истребитель ВКС РФ ликвидирует украинское судно вблизи острова Змеиный. Также на видео слышен разговор пилотов. Один из них корректировал летчика со словами: «Повыше! Еще!».

Ранее оборонное ведомство в своих соцсетях сообщило об уничтожении силами РФ быстроходного военного катера американского производства Willard Sea Force. На его борту находились украинские десантники.

Судно обнаружили восточнее острова Змеиный. В Минобороны РФ отмечали, что катер активно маневрировал, пытаясь уклониться от огня российского истребителя. Несмотря на усилия, в катер был выпущен снаряд из авиационной пушки.

30 июня 2022 года Россия объявила о выведении своего гарнизона с острова Змеиный. В Минобороны РФ отметили, что такой жест был выполнен «в качестве доброй воли», а также в связи с выполнением в этой местности задач.

С начала спецоперации страны Запада активно начали оказывать поддержку Украине, передавая ей оружие и военную технику, в том числе и натовского образца. МИД РФ ранее направил ноту протеста странам, которые бесконтрольно передают оружие Киеву, однако никакой реакции от них последовало.